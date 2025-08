Bei Zweitliga-Rückkehr: Dresden verliert in Fürth

Nach drei Jahren als Drittligist und einem Kaltstart ist Dynamo Dresden die Rückkehr in die 2. deutsche Bundesliga misslungen.

Zwei Gegentreffer kassierte die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm bereits in den ersten neun Minuten, danach unterlagen die offensiv guten, defensiv aber fahrlässigen Sachsen der SpVgg Greuther Fürth 2:3 (1:2).

In einer spektakulären Anfangsphase geriet Dynamo nach 20 Sekunden durch den starken Doppel-Torschützen Noel Futkeu (1. und 51.) in Rückstand, knapp acht Minuten später erhöhte Fürth durch Felix Klaus (9.). Nur weitere zwei Minuten danach gelang Christoph Daferner der Anschluss (11.). Alle drei Treffer wurden per Kopf erzielt. Dresden gelang danach nur noch der erneute Anschlusstreffer durch Claudio Kammerknecht (74.).

Matchwinner Aséko: Hannover siegt bei Titz-Debüt

Der neuformierte deutsche Zweitligist Hannover 96 hat zum Saisonauftakt den ersten Erfolg gefeiert. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gewann die Mannschaft im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Christian Titz mit 1:0 (0:0). Einige der zahlreichen Neuzugänge zeigten ihr Potential, der Matchwinner hieß Noël Aséko. Mit seinem Treffer in der 74. Minute entschied er die Partie.

Zehn Braunschweiger gewinnen in Magdeburg

Ein Sieg zur Premiere: Eintracht Braunschweig hat beim Zweitliga-Debüt von Trainer Heiner Backhaus trotz Unterzahl einen Auswärtssieg geholt. Beim 1. FC Magdeburg gewann die Eintracht 1:0 (0:0) und startete erstmals seit 2019 mit einem Sieg in eine Saison.

Mehmet Can Aydin traf in der 82. Minute zum einzigen Auswärtssieg des ersten Spieltags, alle anderen acht Begegnungen gewann die Heimmannschaft. Nach der Roten Karte gegen Kevin Ehlers musste die Eintracht ab der 54. Minute mit einem Mann weniger auskommen – und gewann dennoch.

(SID) / Bild: Imago