Katrin Beierl hat beim Weltcup-Finale in Lillehammer mit einem sechsten Platz ihr bestes Saisonergebnis im Monobob eingefahren.

Die Niederösterreicherin hatte am Samstag einen Rückstand von 52 Hundertstelsekunden auf die siegreiche Australierin Bree Walker. Am Sonntag steigt in Norwegen noch ein Zweierbob-Bewerb, ehe für Beierl mit der WM in Lake Placid (ab 8. März) der Saisonhöhepunkt auf dem Programm steht.

(APA) Foto: GEPA