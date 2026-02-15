Beierl im Monobob nach erstem Tag abgeschlagen

Für Katrin Beierl ist Tag eins im olympischen Monobob-Bewerb schwierig verlaufen.

Die Niederösterreicherin, die kürzlich einen Mittelfußknochenbruch erlitten hat, legte in der Bahn von Cortina fehlerhafte Läufe hin. Sie rangiert nach zwei von vier Durchgängen mit 2,04 Sek. Rückstand auf Laura Nolte an 17. Stelle.

Elana Meyers Taylor (+0,22) und Kaillie Armbruster Humphries (+0,31) aus den USA sind erste Verfolgerinnen der Deutschen. Die weiteren zwei Läufe folgen am Montag.

(APA) / Bild: GEPA