Beierl in Lake Placid WM-Neunte im Zweier-Bob

Katrin Beierl hat sich bei der Bob-Weltmeisterschaft in Lake Placid beim deutschen Dreifacherfolg im Frauen-Zweier in den Top Ten klassiert. Die Niederösterreicherin kam nach vier Läufen mit ihrer jamaikanischen Anschieberin Christania Williams auf den neunten Platz. Weltmeisterin wurde Laura Nolte mit deutlichem Vorsprung auf ihre Landsfrauen Kim Kalicki und Laura Buckwitz. Beierl lag am Ende über drei Sekunden hinter der deutschen Siegerin.

Die 31-Jährige hatte am Vortag über Kopfschmerzen geklagt, nachdem es ihr im zweiten Lauf den Helm verzogen hatte. Am Samstag schrieb sie zunächst die siebentschnellste Zeit an, im entscheidenden Durchgang reichte es nach einem frühen Fehler nur zur zwölftschnellsten Zeit.

Friedrich holte nächstes Gold

Im Viererbob der Männer gewann Francesco Friedrich das Abbruch-Rennen. Der Deutsche setzte sich nach drei Wertungsläufen mit 0,28 Sekunden Vorsprung gegen seinen Landsmann Johannes Lochner durch und holte im Chaos-Rennen sein insgesamt 16. WM-Gold. Der zweite Durchgang am Freitag war annulliert worden, weil der Eiskanal unter dem sonnigen Wetter so sehr gelitten hatte, dass einige Piloten über blanken Beton fuhren.

Österreichs Vierer um Jakob Mandlbauer war schon am Freitag gar nicht an den Start gegangen. „Vier von fünf Anschiebern sind entweder krank oder verletzt, deshalb war ein WM-Start auch nicht möglich“, erklärte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer.

(APA) Foto: Imago