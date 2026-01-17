Beierl Monobob-Fünfte in Altenberg und Gesamtwertung

Katrin Beierl hat die Weltcupsaison im Monobob auf dem fünften Platz beendet. Beim Finale am Samstag in Altenberg landete die Niederösterreicherin ebenso an der fünften Stelle.

Es siegte die US-Pilotin Kaillie Humphries vor der Australierin Bree Walker und der Deutschen Laura Nolte, die auch die Gesamtwertung gewann. Im Männer-Zweier fuhr Markus Treichl mit Leo Sares zu Platz zehn. Österreich II mit Jakob Mandlbauer und Daniel Bertschler kam auf Platz 14.

Den Sieg und das Gesamtklassement sicherten sich vor zwei weiteren deutschen Duos Johannes Lochner/Georg Fleischhauer. Treichl beendete die Saisonwertung an der siebenten Stelle, Mandlbauer wurde 17. Die 32-jährige Beierl erklärte, nach den vergangenen, anstrengenden Wochen extrem müde zu sein. „Der Start war heute nicht so überragend, aber okay. Man merkt einfach, dass jetzt eine Pause nötig ist. Das intensive Programm zehrt an den Kräften, dann passieren Fahrten mit kleinen Fehlern.“ Im Zweier am Sonntag tritt sie mit Nicola Pichler an, Treichl geht mit seiner Crew im Vierer an den Start.

(APA) / Bild: Imago