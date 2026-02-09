Beim Super Bowl! Cadillac präsentiert brandneues F1-Auto

Das neue Cadillac-Team hat seine erste Formel-1-Fahrzeuglackierung in einem Werbespot während des Super Bowls enthüllt.

Die Debüt-Lackierung von Cadillac fällt dabei besonders durch die unterschiedlichen Farben auf den Seiten auf, so erstrahlt das F1-Auto schwarz auf der einen Seite und weiß auf der anderen.

Cadillac erklärte, dass bei der Lackierung „Asymmetrie als bewusste Designphilosophie verwendet“ wurde und man auf ein „Yin-Yang-Gleichgewicht“ setzt, das „durch starkes Schwarz und Weiß zum Ausdruck kommt“.

„Weit mehr als nur ein Farbschema“

„Diese Lackierung ist weit mehr als nur ein Farbschema; sie repräsentiert, wer wir sind und was wir in die Formel 1 einbringen. Jedes Detail ist bewusst gewählt: kühn, modern und unverkennbar amerikanisch, wobei gleichzeitig das Erbe und die Präzision, die diesen Sport auszeichnen, respektiert werden“, meinte Geschäftsführer Dan Towriss.

Cadillac hatte sein 2026er-Auto bereits letzten Monat in einer vorübergehenden dunklen Lackierung bei seinem eigenen Shakedown in Silverstone und anschließend bei einem dreitägigen Test in Barcelona gefahren, wo der mit einem Ferrari-Motor ausgestattete Rennwagen 164 Runden absolvierte.

Cadillac setzt auf Erfahrung

Für das neue Formel-1-Team geht das erfahrene wie erfolgreiche Duo bestehend aus Valtteri Bottas und Sergio Perez an den Start.

„Ich bin unglaublich stolz, die Farben unseres Formel-1-Boliden für 2026 zu präsentieren, meinte Teamchef Graeme Lowdon ergänzte: „Wir sind ein Team, das auf mutigen Ambitionen und Innovationskraft basiert – Werte, die wir heute unter Beweis gestellt haben, indem wir uns auf eine Weise an einem der kulturell bedeutendsten Sportereignisse der Welt beteiligt haben, wie es noch kein Formel-1-Team zuvor getan hat.“

Cadillac kehrt diese Woche in Bahrain auf die Rennstrecke zurück. Die Rennlackierung wird erstmals am Montag bei einem Filmtag auf dem Sakhir-Kurs zu sehen sein, bevor am Mittwoch die offiziellen Tests beginnen.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago