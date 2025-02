„Beißer“ Dragovic kämpfte sich mit lädiertem Knöchel durchs Derby

Die Wiener Austria hat ihren Lauf in Richtung Bundesliga-Tabellenspitze mit dem 2:1-Sieg im Wiener Derby erfolgreich fortgesetzt.

Mittendrin statt nur dabei: Aleksandar Dragovic. Der Austria-Defensivanker kämpfte sich allerdings mit einem stark lädierten Knöchel durch die Partie. „Ich spiele auch mit einem Bein und 40 Grad Fieber ein Derby“, so der 33-jährige Routinier. Dragovic ist beim Aktivieren vor dem 344. Wiener Derby umgeknöchelt, ließ sich für das Spiel jedoch „fitspritzen“.

Sein Abwehr-Kollege Philipp Wiesinger bestätigte seine kämpferische Einstellung im Sky-Interview: „Das ist der Dragovic Aleksandar. Da gibt es eine Vorgeschichte. Er ist am Vormittag beim Aktivieren umgeknickt. Das ist sicher nicht ideal. Aber da sieht man was er für ein Charakter ist. Er ist ein Beißer, ein Kämpfer, er opfert sich, er tut alles für die Mannschaft und ich glaube heute hat man auch wieder gesehen, wie wichtig er ist für uns in der Defensive.“

Wiesinger über Dragovic: „Ein Beißer, ein Kämpfer“

Dragovic beim Grundwehrdienst

Während für die Mannschaft am heutigen Montag Spielersatztraining und Regeneration auf dem Programm steht, muss Dragovic heute für einen Grundwehrdienst beim Bundesheer einrücken. „Heute können wir feiern. Morgen geht es wieder um Regeneration bzw. für mich zum Militär. Danach liegt der Fokus auf Samstag, auf Salzburg“, so der Austria-Verteidiger nach dem Derby-Erfolg. Das Duell zwischen Austria Wien und Red Bull Salzburg am Samstag ab 16:15 Uhr LIVE bei Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass!

Dragovic muss heute für seinen Grundwehrdienst zum Militär einrücken. Den konnte er bisher nicht absolvieren, weil er bereits früh in seiner Karriere ins Ausland gewechselt ist und dort erfolgreich beim FC Basel, Dynamo Kiew, Bayer Leverkusen, Leicester City und Roter Stern Belgrad spielte.

(Red.) / Bild: GEPA