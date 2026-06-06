Belgien dominiert WM-Generalprobe gegen Tunesien

Fünf Tage vor Beginn der Fußball-WM (11. Juni bis 19. Juli) hat sich Belgien im letzten Testspiel gegen Tunesien in Topform präsentiert. Im Duell der beiden WM-Teilnehmer in Brüssel gewannen die Roten Teufel nach einem offensiv starken Auftritt mit 5:0 (1:0).

Den Führungstreffer nach einer dominanten Anfangsphase Belgiens erzielte Arsenal-Star Leandro Trossard (29.). Charles De Ketelaere (53.), der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne (65.), der eingewechselte Dodi Lukébakio (86.) sowie Nicolas Raskin (87.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Frankfurts Arthur Theate, der am Dienstag gegen Kroatien noch 90 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, verbrachte die Partie auf der Bank.

Tunesien hatte bis auf einen Pfostenschuss von Elias Achouri (58.) wenig zu melden. Augsburgs Ismael Gharbi kassierte nach einem Foulspiel zudem die Gelb-Rote-Karte (62.). Bei den Adlern stand neben Gharbi mit Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) ein weiterer Bundesliga-Profi in der Startelf. Elias Saad (Hannover 96) sowie Rani Khedira (Union Berlin) kamen nicht zum Einsatz.

Belgien trifft zum Auftakt des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada in Seattle auf Ägypten (15. Juni). In Gruppe G folgen die Partien gegen den Iran (21. Juni) und Neuseeland (27. Juni). Für Tunesien geht es zu Beginn im mexikanischen Guadeloupe gegen Schweden (15. Juni). Die weiteren Gegner in Gruppe F sind Japan (21. Juni) und die Niederlande (26. Juni). Bei der WM 2022 schieden beide Mannschaften in der Gruppenphase aus.

(SID) / Bild: Imago