Belgien-Legionär Kvasina hofft nach Torserie auf Europacup-Teilnahme

Rechtzeitig zum Saisonfinish der belgischen Liga scheint Oostende-Stürmer Marko Kvasina endgültig in der Jupiler Pro League angekommen zu sein. Der Ex-Bundesliga-Profi traf nämlich in jedem der letzten drei Spiele und belegt mit seinem Verein derzeit einen Europacup-Platz.

Nachdem Oostende zunächst als Fünfter knapp das obere Play-off der Liga verpasst hat, lebt nun im “Play-off II” der Teams fünf bis acht die Europacup-Chance weiter. Mit dem 6:2-Sieg gegen Standard Lüttich festigten sie den Spitzenplatz der Gruppe, welcher zur Teilnahme an der Qualifikation der Europa Conference League berechtigt.

Kvasina gelang dabei das Tor zum 1:0 für seine Mannschaft sowei die Vorlage zum sechsten Treffer. Doch auch beim 1:1 zuvor gegen Cercle Brügge sowie beim 2:1-Sieg gegen Raphael Holzhausers Beerschot VA konnte sich der Belgien-Legionär in die Torschützenliste eintragen. Auch via Instagram bejubelte der Ex-Austria-Angreifer seine “Three in a row”-Bilanz.

Vor den fünf ausbleibenden Spielen hat Oostende nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Gent. Nächster Gegner des KVO ist am Sonntag Mechelen.

