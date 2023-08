Belgien statt Premier League! BVB verleiht Abwehrspieler

Borussia Dortmund verleiht Soumaïla Coulibaly an Royal Antwerpen. Die Ruhr Nachrichten haben zuerst darüber berichtet.

Der Innenverteidiger war beim BVB nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. In seiner Zeit in Dortmund wurde der Franzose aber auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt stand auch ein Deal mit dem FC Burnley im Raum. Dieser ist am Ende aber nicht zustande gekommen. Royal Antwerpen soll sich eine Kaufoption in Höhe von ca. 10 Millionen Euro gesichert haben.

(skysport.de) / Bild: Imago