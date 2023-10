Gruppensieg vor Augen: Belgien will gegen Schweden „keine Geschenke verteilen“

Bei der großen Party vor heimischem Publikum soll Belgiens unheimliche Serie nicht reißen. Für die „Roten Teufel“, die mit dem 3:2 in Wien die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft geschafft haben, geht es am Montag gegen Schweden natürlich nicht um Schützenhilfe für das ÖFB-Team.

Die Truppe von Domenico Tedesco will ihre Serie von acht Jahren ohne Niederlage in einem EM- oder WM-Qualifikationsspiel fortsetzen und den Gruppensieg fixieren.

Schweden droht schon vor dem Spiel ein Dämpfer. Denn gewinnt Österreich zuvor in Aserbaidschan (18.00 Uhr), sind die ersten beiden Plätze – und damit die Fixtickets für Deutschland 2024 – für Schweden außer Reichweite. Schon ein Remis im König-Baudouin-Stadion von Brüssel wäre für die Skandinavier zu wenig. Das erste Duell ging mit 3:0 klar an Belgien. Sturmtank Romelu Lukaku erzielte dabei alle Tore – und zeigte sich zuletzt gegen Österreich auch gut in Schuss.

„Wollen Erster werden“

Noch sind die Belgier rechnerisch nicht fix Gruppensieger. „Wir wollen in der Gruppe Erster werden, also werden wir keine Geschenke verteilen. Ich werde auch nicht plötzlich alles ändern“, erklärte Tedesco am Sonntag. Er werde möglicherweise zwei, drei frische Spieler bringen und Kleinigkeiten ausprobieren. „Aber ich werde sicher keine seltsamen Dinge tun.“

„Erster zu werden ist wichtig, um den stärkeren Nationen (bei der Auslosung) aus dem Weg zu gehen, aber natürlich auch für die Ehre“, betonte Abwehrrecke Jan Vertonghen. Dass der Generationenwechsel so reibungslos klappt, hat den Rekordnationalteamspieler weniger überrascht. Die nachrückenden jungen Spieler würden sich prächtig entwickeln und auch abseits vom Platz professionell auftreten. „Die Zukunft des belgischen Fußballs sieht rosig aus“, sagte Vertonghen.

(APA)/Bild: Imago