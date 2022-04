Belgier Evenepoel neuer Führender im Baskenland

via

via Sky Sport Austria

Der belgische Radprofi Remco Evenepoel hat am Freitag auf der vorletzten Etappe der Baskenland-Rundfahrt die Gesamtführung erobert.

Nach dem 5. Abschnitt von Zamudio nach Mallabia hat der Jungstar des Quick-Step-Teams dank eines Bonus für den dritten Tagesrang zwei Sekunden Vorsprung auf den spanischen Etappen-Zweiten Daniel Martinez (Ineos). Sieger wurde nach einer langen Flucht dessen Landsmann und Teamkollege Carlos Rodriguez. Der Osttiroler Felix Gall fuhr erneut stark.

Gall war wie am Vortag (15.) der bestplatzierte ÖRV-Profi. Nach dem 13. Tagesrang (+1:11) ist der Ex-Junioren-Weltmeister aus dem AG2R-Rennstall als bester Fahrer seines Teams Gesamt-17. (+4:17). Der bisherige Spitzenreiter Primoz Roglic (SLO) rutschte vor der schwierigen Schlussetappe nach Arrate am Samstag auf den achten Rang zurück (+1:05 Min.). Aleksandr Wlasow (RUS/Bora) als Gesamt-Vierter und Pello Bilbao (ESP/Bahrain) als Fünfter (je +0:22) dürfen sich mit Österreicher-Unterstützung (Felix Großschartner bzw. Hermenn Pernsteiner) Hoffnungen auf einen Podestplatz in diesem WorldTour-Rennen machen.

(APA)/Bild: Imago