Bellingham beendet Norwegens WM-Märchen

England hat dank Jude Bellingham den Erfolgslauf von Norwegen gestoppt und ist ins Halbfinale der Fußball-WM eingezogen. Die Engländer gewannen am Samstag das Viertelfinale in Miami gegen die Skandinavier 2:1 (1:1) nach Verlängerung und spielen am 15. Juli in Atlanta entweder gegen Weltmeister Argentinien oder die Schweiz um den Einzug ins Endspiel. Nach der norwegischen Führung durch Andreas Schjelderup (36.) drehte Bellingham mit einem Doppelpack (45.+2, 93.) die Partie.

Englands Teamchef Thomas Tuchel brachte auf der rechten Seite mit Verteidiger Ezri Konsa und Offensivflügel Noni Madueke zwei Neue in der Startformation. Mit viel Ballbesitz dominierte seine Elf zunächst das Spielgeschehen, gegen Norwegens Vierer-Abwehrkette und den engen Fünf-Mann-Block im Mittelfeld ergaben sich aber nur zwei Halbchancen.

Führung für Norwegen

Norwegen wurde nach einer halben Stunde mutiger. Nach einem Ballverlust von England-Verteidiger John Stones am eigenen Strafraum war Torhüter Jordan Pickford gerade noch rechtzeitig vor Erling Haaland am Ball (33.). Auch bei einem Kopfball des Stürmerstars war Pickford zur Stelle. Bei einem platzierten Schuss von Schjelderup, dem einzigen Neuen in der norwegischen Startelf, ins lange Eck gab es für den Keeper aber nichts zu halten. Die Engländer monierten erfolglos ein Foulspiel an Harry Kane in der Entstehung. Der Favorit verlor die Spielkontrolle, Norwegen war mehrmals gefährlich, doch die Engländer schafften noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich. Nach Pass von Anthony Gordon setzte sich Bellingham im Strafraum durch und schloss sicher ab.

Tuchel brachte in der Pause Bukayo Saka und Eberechi Eze, zündende Ideen brachten aber auch sie nicht mit. Es waren die Norweger, die in der 55. Minute jubelten, aber zu früh. Nach einem Treffer von Torbjörn Heggem schaltete sich der VAR wegen eines vorangegangenen Fouls von Haaland an Elliot Anderson ein, das Tor wurde nach Video-Studium aberkannt. Die Norweger machten nun Druck und waren auch das gefährlichere Team, ein Kopfball von Kristoffer Ajer landete an der Latte (76.). Im Finish hatte auch England die Chance auf das Siegestor, einen Stanglpass von Saka konnte Fredrik Aursnes gerade noch klären (87.).

Sechstes WM-Tor von Bellingham

In die Nachspielzeit starteten die Engländer mit viel Energie und schafften früh den letztlich entscheidenden Treffer. Torhüter Örjan Nyland, im Achtelfinale gegen Brasilien noch Norwegens Held, konnte einen Weitschuss von Morgan Rogers nur kurz abwehren, Bellingham reagierte am schnellsten und staubte ab. Mit seinem sechsten Turniertreffer schloss er in der Schützenliste zu seinem Kapitän Kane auf. Ein Foulelfmeter für England wurde nach einem VAR-Check zurückgenommen (101.), die Norweger durften daher noch hoffen. Ohne Haaland, der in der 105. Minute ausgetauscht wurde, kämpfte die Mannschaft von Stale Solbakken in ihrem ersten WM-Viertelfinale danach erfolglos gegen das Aus.