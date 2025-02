Bellingham droht lange Sperre

Real-Superstar Jude Bellingham könnte den Königlichen nach seiner Roten Karte nun länger fehlen.

Es lief die 39. Minute in Osasuna, als Jude Bellingham am zurückliegenden Samstag zum spanischen Schiedsrichter Jose Luis Munuera Montero marschierte und sich über einen nicht gegebenen Eckball für die Königlichen echauffierte. Der Real-Superstar wandte sich nach einer kurzen Diskussion genervt ab, murmelte etwas in die Richtung des Unparteiischen und sah kurz darauf plötzlich die Rote Karte.

„Fuck you“ oder „Fuck off“?

Wie Montero später äußern sollte, vernahm er von Bellingham die Worte „Fuck you“, stellte den Engländer aufgrund dieser Beleidigung vom Platz und gab dies anschließend auch in seinem Bericht an. Der Ex-BVB-Star beteuert dagegen, „Fuck off“ gesagt zu haben. „Es ist klar, dass er einen Fehler gemacht hat und es ein Missverständnis gab. Ich erinnere mich sehr gut an den Vorfall – der Bericht stimmt damit nicht überein“, meinte Bellingham zudem nach der Partie.

Interessant ist nun das mögliche Strafmaß für Bellingham, da der spanische Verband laut Artikel 94 des Disziplinarkodex im Falle einer Schiedsrichter-Beleidigung eine Strafe von vier bis zwölf Spielen vorsieht. Wird der Platzverweis gemäß des Berichts von Montero geahndet, fehlt der Offensiv-Star dem weißen Ballett somit mindestens vier Spiele lang.

