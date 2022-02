Bellingham rastet aus: „You’re fu***** sh**“

Borussia Dortmund scheidet in der Europa League gegen Rangers FC mit einem Gesamtscore von 4:6 aus – und das ärgerte nicht nur die Fans! Auch Jude Bellingham war alles andere als zufrieden, besonders Nico Schulz musste wohl als Sündenbock herhalten.

Laut Lippenleser soll Bellingham den deutschen Verteidiger nach einem schlechten Pass übel beschimpft haben.

Bellingham shouting at Schulz during the game: „You can’t get one fucking pass off, you’re fucking shit. Every fucking time.“

Now imagine Bellingham playing with Rashfordpic.twitter.com/i19MbOa2nO

