Deutschland gewinnt Prestigeduell – Bellingham rettet England

Deutschland hat auch seinen zweiten Fußball-Testspielschlager im EM-Jahr gewonnen. Der EURO-Gastgeber besiegte nach dem 2:0 über Frankreich die Niederlande am Dienstag in Frankfurt mit 2:1 und damit einen weiteren EM-Gruppengegner Österreichs. Die Franzosen feierten unterdessen in Marseille einen 3:2-Erfolg über Chile. England kam in London durch einen späten Bellingham-Treffer zu einem 2:2 gegen Belgien, die Partie wurde von ÖFB-Referee Sebastian Gishamer geleitet.

Das Duell zwischen der neuformierten Elf des deutschen Bundestrainers Julian Nagelsmann mit dem „Oranje“-Team begann spektakulär. Nach starker Vorarbeit von Memphis Depay netzte Joey Veerman volley zur Gästeführung ein (4.). Doch die DFB-Elf schlug umgehend zurück in Person von Maximilian Mittelstädt, der in seinem zweiten Länderspiel den Ball zu seinem ersten Tor im DFB-Dress unter die Latte hämmerte (11.).

In der zweiten Hälfte waren die Niederländer zunächst das gefährlichere Team, bevor eine Reihe von Wechseln den Spielfluss unterbrachen. Danach übernahmen die Deutschen das Kommando und kamen durch den eingewechselten Niclas Füllkrug noch zum Siegtreffer (85.). Der Stürmer wuchtete per Schulter den Ball ins Tor, Goalie Bart Verbruggen konnte erst knapp hinter der Linie parieren (85.).

Österreichs EM-Gegner Frankreich siegt mit Mühe

Frankreich geriet wie gegen Deutschland zunächst früh in Rückstand, Marcelino Nunez traf nach sechs Minuten für die Chilenen. Danach drehten Youssouf Fofana (19.) und Randal Kolo Muani (25.) noch vor der Pause die Partie für die Truppe von Coach Didier Deschamps. Im zweiten Abschnitt legte Olivier Giroud einen Treffer nach (72.), den Südamerikanern gelang nur mehr der Anschlusstreffer durch Dario Osorio (82.).

Bellingham rettet England in letzter Sekunde

Im Wembley-Stadion vermied England die zweite Niederlage binnen wenigen Tagen. Nach dem 0:1 gegen Brasilien kamen die „Three Lions“ gegen Belgien zu einem glücklichen Remis. Youri Tielemans brachte die Gäste per Doppelpack (11., 36.) zweimal in Führung, beim ersten Treffer sah Goalie Jordan Pickford nicht gut aus.

Die Gastgeber reüssierten zunächst via Elfmeter durch Ivan Toney (17.). Dieser war zuvor von Jan Vertonghen zu Fall gebracht worden, Schiedsrichter Gishamer zeigte sofort auf den Punkt und wurde von VAR Manuel Schüttengruber in seiner Entscheidung bestätigt. Ein Treffer von Jarrod Bowen wurde zudem wegen Abseits aberkannt. In der 95. Minute gelang Real-Madrid-Star Jude Bellingham noch der Ausgleich.

Foda verliert mit Ungarn

Ungarn bezwang den Kosovo mit 2:0, für Franco Foda war es die erste Niederlage im zweiten Spiel als Teamchef der Kosovaren. Im Duell zweier EM-Teilnehmer besiegte Slowenien in Ljubljana das von Kapitän Cristiano Ronaldo angeführte Portugal mit 2:0. Tschechien besiegte Armenien unter der Aufsicht von Schiedsrichter Julian Weinberger mit 2:1.

Alle Testspiele vom Dienstag im Überblick:

Österreich – Türkei 6:1

Irland – Schweiz 0:1

Deutschland – Niederlande 2:1

England – Belgien 2:2

Slowenien – Portugal 2:0

Schottland – Nordirland 0:1

Dänemark – Färöer 2:0

Norwegen – Slowakei 1:1

Lettland – Liechtenstein 1:1

Malta – Belarus 0:0

Ungarn – Kosovo 2:0

Finnland – Estland 2:1

Tschechien – Armenien 2:1

Rumänien – Kolumbien 2:3

Ägypten – Kroatien 2:4

Frankreich – Chile 3:2

Spanien – Brasilien*

*läuft noch

(APA/Red.)

Bild: Imago