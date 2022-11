Belohnt sich der SK Sturm mit dem Aufstieg? Der sechste und letzte Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Das entscheidende Gruppenspiel: SK Sturm beim FC Midtjylland ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Direkt im Anschluss auf Sky Sport Austria 2: Hapoel Beer-Sheva gegen Austria Wien

Sky zeigt ausgewählte Top-Hits des Abends wie Real Sociedad gegen Manchester United oder das Parallel-Spiel der SK Sturm-Gruppe Feyenoord Rotterdam gegen Lazio Rom live linear

Sky Kund:innen können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live

Letzter Spieltag in der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League: Für den SK Sturm geht es im sechsten und entscheidenden Gruppenspiel beim FC Midtjylland um den Aufstieg in der UEFA Europa League. Die Wiener Austria möchte sich in Israel gegen Hapoel Beer-Sheva mit einem Sieg aus der UEFA Conference League verabschieden. Auch am letzten Spieltag der Gruppenphasen sind Sky Seher:innen bei allen Spielen des UEFA Super Donnerstag live dabei.

Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Europa League- sowie UEFA Europa Conference League-Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich die attraktivsten Begegnungen linear. Sky Kund:innen verpassen kein Spiel und können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen.

SK Sturm, Austria Wien und die weiteren Spiele des 6. Spieltags live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt am Donnerstag ab 18:00 Uhr die Seher:innen auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen. Im Fokus der Berichterstattung zum letzten Spieltag der Gruppenphasen der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League stehen die beiden österreichischen Teilnehmer.

Nach dem sensationellen Last-Minute Heimsieg gegen Feyenoord Rotterdam hat der SK Sturm im letzten Gruppenspiel die große Chance auf den Aufstieg. Beim Gastspiel in Dänemark beim FC Midtjylland würde den „Blackies“ ein Punktgewinn reichen, um in der UEFA Europa League zu überwintern. Können sich die Grazer für die starken Leistungen in der schwierigen Gruppe F belohnen? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Direkt im Anschluss will die Wiener Austria zum Abschluss der UEFA Europa Conference League einen Sieg feiern. Im abschließenden Match der Gruppenphase treffen die „Veilchen“ auswärts auf den israelischen Vertreter Hapoel Beer-Sheva. Zum Auftakt gab es zwischen den beiden Teams ein 0:0 in Wien-Favoriten. Ob sich die Austria mit einem Sieg aus der UEFA Europa Conference League verabschieden kann, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Sky Seher:innen erwarten am sechsten Spieltag zehn lineare Top-Spiele mit allen österreichischen Teams. Sky Kund:innen verpassen kein Spiel und können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen. Die Matches der österreichischen Vereine werden neben den Einzelspielen darüber hinaus linear in der Original Sky Konferenz gezeigt.

Der 6. Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria

FC Midtjylland – Sturm Graz ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Real Sociedad – Manchester United um 18:45 live auf Sky Sport Austria 3

Feyenoord Rotterdam – Lazio Rom um 18:45 live auf Sky Sport Austria 4

AS Monaco – Roter Stern Belgrad um 18:45 live auf Sky Sport Austria 5

FK Qarabag – SC Freiburg um 18:45 live auf Sky Sport Austria 6

Hapoel Beer-Sheva – Austria Wien um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

1. FC Köln – OGC Nizza um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Arsenal – FC Zürich um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Union Saint-Gilloise – 1. FC Union Berlin um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

AS Roma – Ludogorez Rasgrad um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Alle weiteren Begegnungen des 6. Spieltags sind für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Beitragsbild: GEPA