Benfica feiert Hinspielerfolg gegen Sturm-Bezwinger Dynamo Kiew

Sturm-Graz-Bezwinger Dynamo Kiew hat am Mittwoch im Play-off zur Champions League das Hinspiel gegen Benfica Lissabon 0:2 (0:2) verloren.

Die Ukrainer trugen ihre Heimpartie wegen des russischen Angriffskriegs in ihrem Land wie schon gegen Sturm in Lodz aus. Die Tore für die Mannschaft von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt erzielten Gilberto Moraes (9.) und Goncalo Ramos (37.). Das Rückspiel findet am Dienstag (21.00 Uhr) in Lissabon statt.

Österreichs Vizemeister Sturm war Kiew in der dritten Qualifikationsrunde mit dem Gesamtscore von 1:3 unterlegen.

(APA)

Bild: Imago