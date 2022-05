via

Der frühere Salzburg-Meistermacher Roger Schmidt ist neuer Trainer beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon.

Der 55-jährige Deutsche unterschrieb laut einer Club-Mitteilung vom Mittwoch einen Vertrag bis 2024 bei den „Adlern“. Schmidt hatte im Februar seinen Abschied als Coach bei PSV Eindhoven nach dem Saisonende bekanntgegeben. In den Niederlanden feierte Schmidt zuletzt den Cupsieg. Benfica wurde in der abgelaufenen Saison in Portugals Liga nur Dritter.

