Benzema mit 300. Pflichtspieltreffer für Real bei Sieg gegen Valencia

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid thront in La Liga weiter souverän an der Tabellenspitze. Am 20. Spieltag gewann die Mannschaft um ÖFB-Teamspieler David Alaba gegen den FC Valencia 4:1 (1:0) und baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Sevilla vorübergehend auf acht Punkte aus.

Toptorjäger Karim Benzema stellte mit seinem 300. Pflichtspieltreffer für Real per Foulelfmeter kurz vor der Pause die Weichen auf Sieg (43.). Vinicius Junior (52., 61.) legte für die überlegenen Madrilenen nach, ehe erneut Benzema (88.) traf. Valencias Goncalo Guedes verwandelte den Nachschuss eines Foulelfmeters, den Real-Keeper Thibaut Courtois abgewehrt hatte, noch zum Ehrentreffer (76.).

Zuvor hatte sich Pokalsieger und Erzrivale FC Barcelona mit einem 1:1 (0:0) beim FC Granada begnügen müssen.

