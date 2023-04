Benzema-Nachfolger? Real hat wohl 70-Millionen-Stürmer im Blick

Karim Benzema schoss gerade erst den FC Barcelona mit drei Toren im Clasico ab. Doch der Vertrag des 35-Jährigen bei Real Madrid läuft aus und noch konnte keine Übereinkunft über ein neues Arbeitspapier erzielt werden.

Doch selbst, wenn der Franzose noch ein Jahr in Madrid dranhängt, brauchen die Königlichen mittelfristig einen Ersatz.

Die italienische Zeitung Corriere della Sera meldet nun, dass der Portugiese Rafael Leao ein heißer Kandidat sein soll.

Demnach sei Real-Präsident Florentino Perez großer Fan des 23-Jährigen. Günstig wäre der pfeilschnelle Angreifer aber nicht – trotz nur einem Jahr Restlaufzeit, will Milan mindestens 70 Millionen Euro für Leao, der in dieser Saison in 36 Partien elf Treffer erzielte und zehn Tore auflegte.

(sport.sky.de)/Bild: Imago