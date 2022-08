Laut Marca wird Karim Benzema in Kürze seine Vertragsverlängerung bei Real Madrid unterzeichnen. Der Franzose hatte in der vergangenen Saison mit seinen 27 Toren in La Liga sowie den 15 Toren in der Champions-League maßgeblichen Anteil an den Titelgewinnen der Königlichen.

Bereits seit 2009 ist Benzema bei den Madrilenen. Sein neues Arbeitspapier soll laut der spanischen Zeitung bis 2024 gültig sein. Der aktuelle Vertrag des 34-Jährigen läuft zum Ende der Saison aus.

(skysport.de) / Bild: Imago