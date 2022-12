Berater bestätigt: „Ja, Bayern will Nübel zurückholen!“

via

via Sky Sport Austria

Geht jetzt alles ganz schnell? Nach Informationen von Sky steht der FC Bayern nun mit der AS Monaco in Verhandlungen über eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Nübel-Berater Stefan Backs darüber in Kenntnis gesetzt: „Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert. Es liegt jetzt vor allem an den Vereinen, eine Einigung zu finden. Für Alexander ist es wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist“, sagt Backs im Gespräch mit Sky.

Livakovic-Wechsel vom Tisch

Für den 26 Jahre alten Ex-Schalker wäre es die große Möglichkeit, in der Rückrunde unter Beweis zu stellen, dass er das Zeug zur Nummer eins hat. Klar ist, dass Monaco eine finanzielle Entschädigung fordern wird, da der Leihvertrag mit Nübel noch bis zum 30. Juni 2023 gültig ist.

Im Raum steht eine Ablöse im siebenstelligen Bereich. Zudem müssen die Monegassen einen Nübel-Ersatz finden, weshalb sich der Poker um eine Rückkehr noch ziehen kann. Ein Wechsel des kroatischen WM-Helden Dominik Livakovic ist indes vom Tisch.

Nübel soll zurückkehren, weil Manuel Neuer aufgrund eines Unterschenkelbruchs mindestens bis Saisonende ausfallen wird. Nübels Vertrag in München ist bis 2025 gültig. Der von Neuer endet ein Jahr früher.

(Florian Plettenberg / skysport.de)

Bild: Imago