Berater bestätigt: Zwei deutsche Top-Clubs wollen Lazaro

Dass Valentino Lazaro nach seiner Leihe zu Newcastle United nicht zu seinem Stammverein Inter Mailand zurückkehren möchte, ist kein Geheimnis. Der ÖFB-Teamspieler soll nun bei zwei deutschen Top-Clubs im Gespräch sein.

Lazaros Berater Max Hagmayr hat am Mittwoch am gegenüber “sportkrone.at” das Interesse von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bestätigt: „Ich spreche mit einigen Vereinen und die genannten sind auch dabei.“

Bereits vor einigen Tagen verriet Hagymar, dass man „mit einem Verein schon sehr weit“ sei. Dieser Club soll in der nächsten Saison in der Champions League spielen. Sowohl Leipzig als auch Gladbach werden in der nächsten Saison fix in der Gruppenphase der CL vertreten sein.

