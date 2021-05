Bergdesign & 90er-Look! Ausweichtrikot des FC Bayern geleakt

via

Das neue Ausweichtrikot des FC Bayern überrascht mit einem neuartigen Muster. Sky zeigt euch die neuen Trikots in einer Bildergalerie.

Nachdem bereits Bilder des roten Heim- und des schwarzen Auswärtstrikots des deutschen Rekordmeisters im Internet auftauchten, wurde nun auch das dritte Ausweichtrikot des FC Bayern geleakt. Das Trikot selbst ist weiß mit roten Elementen wie beispielsweise dem Wappen oder dem Adidas-Logo. Es erinnert an Trikots der Münchner aus den 90er-Jahren, als Lothar Matthäus & Co. in Jerseys mit ähnlicher Farbgebung aufliefen.

Neu ist allerdings das Bergdesign auf dem Trikot. Die in der Nähe von München befindlichen Alpen sind deutlich auf dem Jersey zu sehen und weiten sich über das gesamte Jersey aus, das im August offiziell erscheinen soll.

Das Online-Portal Footy Headlines hat zudem ein kleines Update zum Auswärtstrikot veröffentlicht – um genau zu sein, handelt es sich um ein Detail auf dem Rücken.

