Die Startzeit des dritten Bewerbs der Vierschanzentournee der Skispringer in Innsbruck ist am Dienstag in mehreren Jury-Sitzungen schrittweise von 13.30 auf 15.00 Uhr verschoben worden.

Wegen starken Windes war schon der Probedurchgang gestrichen worden. Ab 15.00 Uhr, der letzten möglichen Startzeit, würde es wegen fehlenden Flutlichts nur einen Durchgang geben. 2008 war der Bewerb schon einmal aus dem gleichen Grund abgesagt worden.

