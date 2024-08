Bericht: Angebot aus Italien für ÖFB-Verteidiger Danso

Der einzige ÖFB-Legionär in der Ligue 1, Kevin Danso, könnte Frankreich noch im Sommer verlassen. Seinem Klub RC Lens soll ein Italien vorliegen.

Um Danso hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Wechselgerüchte gegeben. Der in Großbritannien aufgewachsene Innenverteidiger soll nicht nur aus der Premier League Interesse auf sich gezogen haben. Auch Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo soll laut der französischen Sportzeitung L’Equipe mit einem Angebot bei RC Lens vorstellig geworden sein. 20 bis 25 Mio. Euro Ablöse stehen im Raum, damit wäre Danso der teuerste österreichische Verteidiger der Geschichte.

Das Transferfenster in Europas Topligen ist noch bis 30. August geöffnet. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick glaubt nicht an Dansos Verbleib in Lens. „Im Moment muss man davon ausgehen, dass er noch wechselt, und es eher darum geht wohin“, erklärte der Deutsche gegenüber österreichischen Journalisten. Danso selbst gab sich am Wochenende defensiver. „Es liegt nicht in meiner Hand, daher konzentriere ich mich auf das Hier und Jetzt“, betonte der 25-Jährige. „Lens hat mir die Chance gegeben, der Spieler zu sein, der ich bin.“

Vizemeister und Champions League als Highlights für Danso in Lens

Danso wechselte im Sommer 2021 für 5,5 Millionen Euro vom FC Augsburg nach Lens und avancierte dort zum Stammspieler. Nach dem Vizemeistertitel 2023 – einen Punkt hinter Paris Saint-Germain – reichte es in der vergangenen Saison allerdings nur zu Ligarang sieben. Statt in der Champions League tritt Lens in der Qualifikation zur Conference League an. Als Trainer hat der Belgier Will Still Langzeit-Coach Franck Haise abgelöst. „Wir haben ein sehr gutes Team, einen neuen Trainer, neue Ambitionen“, sagte Danso. Zum Ligastart am Sonntag gastiert sein Club in Angers.

(Red./APA) / Bild: Imago