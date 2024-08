Bericht: Arnautovic von Genoa umworben – Inter drängt

Die Zukunft von ÖFB-Star Marko Arnautovic ist offensichtlich doch noch nicht endgültig geklärt. Italiens Meister Inter Mailand prüft laut einem Bericht der Sport-Tageszeitung „Gazzetta dello Sport“ (Mittwoch-Ausgabe) ein Angebot von Genoa CFC für den 35-jährigen Wiener. Genoa-Trainer Alberto Gilardino sucht nach einem Ersatz für den zu Atalanta Bergamo gewechselten Nationalstürmer Mateo Retegui. Vertreter von Arnautovic sollen bereits zu Gesprächen in Genua eingetroffen sein.

Laut der „Gazzetta“ macht Inter wegen eines Wechsels zum Ligakonkurrenten Druck auf Arnautovic. Dessen Vertrag in Mailand läuft noch bis Sommer 2025. Österreichs Rekordnationalstürmer will ihn offenbar erfüllen. Vergangene Woche hatte man sich laut Medienberichten in einer Aussprache auf einen Verbleib geeinigt. Arnautovic wäre bei Inter allerdings nur der vierte Stürmer. Schon in der vergangenen Saison waren Kapitän Lautaro Martinez und Marcus Thuram gesetzt. Statt des abgewanderten Alexis Sanchez holten die „Nerazzurri“ aber im Sommer noch den Iraner Mehdi Taremi vom FC Porto.

Inter startet am Samstag (18.30 Uhr) ausgerechnet mit einem Auswärtsspiel bei Genoa in die Serie-A-Saison. Arnautovic dürfte die Partie allerdings verpassen. Den Offensivroutinier plagt eine Zerrung im Oberschenkel.

(APA)/Beitragsbild: Imago