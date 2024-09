Bericht: AS Rom mit Juric einig

Der italienische Traditionsklub AS Rom hat am Mittwoch wenige Stunden nach der Entlassung von Klublegende Daniele De Rossi laut übereinstimmenden Medienberichten Ivan Juric als neuen Trainer verpflichtet. Der 49 Jahre alte Kroate, der bis zum Sommer noch bei Ligakonkurrent FC Turin auf der Trainerbank gesessen hatte, soll bereits am Nachmittag sein erstes Training leiten.

Den Berichten zufolge einigten sich Roma-Eigentümer Dan Friedkin und Juric auf einen Kontrakt bis zum Ende der laufenden Saison mit Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung. Zuvor waren auch die ehemaligen Bundesligatrainer Terzic (ehemals Borussia Dortmund) und Thomas Tuchel (Bayern München) mit dem Posten in Verbindung gebracht worden.

Die Roma wartet nach vier Spieltagen der Serie A noch auf ihren ersten Sieg. De Rossi selbst hatte erst im Januar den portugiesischen Starcoach Jose Mourinho beerbt und war in der Europa League im Halbfinale an Bayer Leverkusen gescheitert.

(SID)/Beitragsbild: Imago