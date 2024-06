Bericht: Aufsteiger Como zieht Kaufoption bei Braunöder

ÖFB-U21-Kapitän Matthias Braunöder war im Frühjahr von der Wiener Austria an Como 1907 ausgeliehen.

Nun scheint Klarheit zu herrschen, denn am Dienstag vermeldete Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass die Lombarden Gebrauch von der Kaufoption gemacht haben. Demnach sollen ein bis zwei Millionen Euro an die Austria fließen.

Nun wartet auf Braunöder die Serie A mit Cesc Fabregas, der nun zum Cheftrainer von Como befördert werden soll. Für die Wiener verbuchte der Mittelfeldmann insgesamt 98 Einsätze.

Als Zweiter der Serie B machten die Norditaliener in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg in die Serie A perfekt – mit dabei auch Braunöder, der in 13 Einsätzen ein Tor und eine Vorlage verbuchte.

🔵🇦🇹 Excl: Austrian midfielder Matthias Braunöder set to become Como player on permanent deal as buy option clause has been activared today. Fee around €1/2m for Braunöder. pic.twitter.com/45uL9V8bN7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024

Bild: Imago