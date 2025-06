Bericht: Aufsteiger Ried will Sturm-Kicker ausleihen

Bundesliga-Aufsteiger SV Ried ist laut einem Bericht der „Oberösterreichischen Nachrichten“ an einem Spieler von Meister Sturm Graz interessiert.

Demnach steht Angreifer Peter Kiedl kurz vor einer Leihe von Graz ins Innviertel. Zudem soll sich Ried auch eine Kaufoption für den 21-Jährigen sichern. Sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei 400.000 Euro.

Kiedl half Ried im Aufstiegsrennen

Kiedl kam in der abgelaufenen Saison vorwiegend für Sturm II in der 2. Liga zum Einsatz, wo er in 24 Einsätzen neun Treffer erzielte. Für Die Kampfmannschaft der „Blackies“ kam Kiedl zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz in Runde 29 beim 1:0-Auswärtssieg gegen Blau-Weiß Linz.

Der Angreifer half in der vergangenen Zweitligasaison den Riedern zudem indirekt im Aufstiegsrennen. Beim 3:2-Erfolg von Sturm II gegen Rieds Aufstiegsrivale Admira gelang Kiedl in der 26. Runde ein Doppelpack.

