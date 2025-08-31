Ballo vor WAC-Abschied? Kühbauer gibt Update

Dem Wolfsberger AC droht kurz vor Ende der Transferperiode der Verlust von Thierno Ballo. Wie die „Krone“ berichtet, steht der Angreifer kurz vor einem Wechsel in die zweite englische Liga zum FC Millwall.

„Ja, es stimmt. Ein Championship-Klub ist an Ballo dran. Es könnte, sollte der WAC seinen Sanktus geben, jetzt schnell gehen“, wird Ballo-Berater Peter Huemerlehner zitiert.

„Nachdem Thierno ja einst schon bei Chelsea war, kennt er sich in London aus – was bei der Entscheidung natürlich hilft. Zudem muss er sich noch körperlich steigern – das kann er in England definitiv am besten“, sagte Huemerlehner. Bei dem Transfer soll es sich zunächst um eine Leihe mit Kaufoption bei Aufstieg in die Premier League handeln.

Ballo spielt seit Sommer 2022 für den WAC und erzielte in 110 Pflichtspielen 33 Treffer (18 Assists). Sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei fünf Millionen Euro.

Ballo-Abgang? Kühbauer: „Ich glaube, dass schon unterschrieben ist“

Beim Fast-Meistertitel der Wolfsberger in der vergangenen Saison kam Ballo in der Liga auf zehn Tore und sechs Assists. „Es ist so, dass er ein Angebot von einem Club hat, und dass es, was ich weiß, auch schon unterschrieben ist“, sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Gastspiel bei der WSG, in dem der Angreifer nicht mehr im Kader stand, auf Sky. „Ich wünsche ihm auf diesem Wege alles Gute, dass er dort Tore macht und uns auch viel Geld bringt.“

(Red/APA).

Bild: GEPA