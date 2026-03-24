Bericht: Barca benennt Transferziel Nummer eins

Beim FC Barcelona hat man sich laut einem Bericht der spanischen Zeitung „Sport“ auf ein klares Transferziel Nummer eins festgelegt.

Demnach herrscht bei den Katalanen „vollständiger Konsens“, dass Inter-Verteidger Alessandro Bastoni im Sommer nach Barcelona geholt werden soll. Bei Barca schätzt man an Bastoni besonders „seinen Spielaufbau, seine technische Qualität und sein langfristiges Potenzial“.

Der 26-Jährige besitzt bei Inter noch einen Vertrag bis 2028. Bei den Katalanen geht man laut dem Bericht davon aus, dass eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro nötig wäre.

Neben dem FC Barcelona soll auch der FC Liverpool Interesse an Bastoni zeigen.

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