Bericht: „Bullen“-Wunschtrainer bereits in Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg soll kurz vor der Verpflichtung seines neuen Cheftrainers stehen. Das berichtet die „Krone“ am Mittwochmorgen. Liverpool-Co-Trainer Pepijn Lijnders soll bei den „Bullen“ übernehmen. Nur noch Details seien zu klären.

Lijnders wurde am Dienstagabend gemeinsam mit seinem Berater Marc Kosicke am Flughafen Salzburg gesichtet. Dort wurden die beiden von Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter in Empfang genommen. Beide Parteien sollen sich bereits grundsätzlich einig sein, intern sei die Entscheidung für Lijnders bereits gefallen sein.

Der 41-jährige Niederländer war seit 2015 als Assistent von Klopp in Liverpool tätig. Von Jänner bis Mai 2018 hatte Lijnders ein kurzes Intermezzo als Chefcoach bei Eredivisie-Klub NEC Nijmegen, kehrte nach dem halben Jahr aber an die Seite von Klopp zurück.

Artikelbild: Imago