Bericht: Drei Topklubs jagen Salzburgs Adeyemi

Laut einem Bericht der “Bild” ist Salzburgs Sturmjuwel Karim Adeyemi bei den ganz großen europäischen Klubs heiß begehrt. Demnach sind der FC Bayern, der FC Barcelona und der FC Liverpool am deutschen Stürmer interessiert.

Bereits vor zwei Jahren habe der FC Barcelona ein Angebot für Adeyemi in Höhe von 15 Millionen Euro abgegeben. Salzburg war dieses Summe jedoch zu gering und das Angebot wurde abgelehnt. Mittlerweile liegt sein Marktwert laut “transfermarkt.at” bei 20 Millionen Euro – Tendenz klar steigend.

Adeyemi befindet sich seit Wochen in Topform: In der Liga hält der 19-Jährige nach sechs Runden bei sechs Treffern, in der CL-Quali gegen Bröndby traf Adeyemi ein Mal. Zudem feierte der pfeilschnelle Angreifer am vergangenen Sonntag ein Traumdebüt für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen Armenien erzielte er kurz nach seiner Einwechslung den Treffer zum 6:0-Endstand für die DFB-Auswahl.

Adeyemi nach DFB-Debüt: “Bin immer noch geflasht”