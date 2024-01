Bericht: Erster Klub steigt aus Grüll-Poker aus

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung hat sich der erste Klub aus dem Rennen um Rapid-Angreifer Marco Grüll verabschiedet. Demnach hat sich der deutsche Bundesligist Mainz 05 dazu entschieden, kein Angebot für einen Winterwechsel abzugeben.

Das Interesse anderer deutscher Klubs wie VfL Bochum, Werder Bremen und Union Berlin soll den Preis für Mainz zu sehr in die Höhe getrieben haben, sodass der Klub von ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene aus dem Poker aussteigt. Der SK Rapid soll als Ablöse etwa eine Million Euro für den Flügelspieler verlangen.

Die Mainz führten in der vergangenen Woche zwar intensive Gespräche mit der Grüll-Seite, entschieden sich am Ende gegen ein offizielles Angebot. Da Grülls Vertrag im Sommer ausläuft, ließ sich eine von Mainz bevorzugte Leihe nicht realisieren.

Grüll war 2021 ablösefrei aus Ried zu den Grün-Weißen gewechselt und steuerte bislang 37 Treffer sowie 26 Vorlagen in 116 Spielen bei. In der laufenden Saison sammelte er 18 Scorerpunkte in 23 Partien.

Bild: GEPA