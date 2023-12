Bericht: Europäische Topklubs an Dedic dran

Salzburg-Kicker Amar Dedic hat wohl das Interesse mehrerer europäischer Topklubs geweckt. Das berichten mehrere englische Medien.

Arsenal, Newcastle United, Barcelona, Inter, Roma sowie Chelsea sollen ein Auge auf den 21-jährigen Rechtsverteidiger geworfen haben. Laut der Zeitung „The Sun“ hat Chelsea einen Scout zu allen Champions-League-Partien des FC Salzburg geschickt und Dedic außerdem in mehreren EM-Qualifikationsspielen beobachtet.

Dedic hat in dieser Spielzeit bereits fünf Tore und drei Assists in 25 Pflichtspielen beigesteuert. In Abwesenheit von Andreas Ulmer trug der Bosnier häufig die Kapitänsbinde bei Red Bull Salzburg.

Dedic’s Vertrag in Salzburg läuft bis Sommer 2027.

