Bericht: Ex-Rapidler Aiwu vor Unterschrift in England

Laut einem Bericht der englischen Zeitung „Daily Mail“ steht Ex-Rapid-Profi Emanuel Aiwu kurz vor einem Wechsel in die zweite englische Liga zu Birmingham City. Demnach soll es sich zunächst um eine einjährige Leihe handeln.

Aiwu war vergangene Saison mit Cremonese aus der Serie A abgestiegen und soll nun vor der Unterschrift in Birmingham stehen. Besonders gereizt hat ihn am Projekt Birmingham City die neue Investorengruppe, der auch Ex-NFL-Superstar Tom Brady angehört.

In Cremonsese besitzt der 22-Jährige noch einen Vertrag bis 2026. Aiwu war erst im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro vom SK Rapid nach Italien gewechselt und sucht nun offenbar in England ein neues sportliches Zuhause.

Birmingham belegt nach drei Runden den vierten Platz in der englischen Championship und peilt in dieser Saison den Aufstieg in die Premier League an.

