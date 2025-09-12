Bericht: Ex-Sturm-Angreifer wechselt zu Chelsea

Emanuel Emegha, ehemaliger Angreifer des SK Sturm Graz, steht vor einem großen Karriereschritt.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist der Wechsel des 22-jährigen Niederländers zum englischen Topklub Chelsea fixiert, allerdings erst mit Wirkung ab Sommer 2026.

Romano berichtet von einem Vorvertrag über sieben Jahre. Chelsea wolle damit anderen interessierten Klubs aus der Premier League zuvorkommen.

Von Graz nach Straßburg und bald nach London

Emegha wechselte im Sommer 2022 von Royal Antwerpen nach Graz, wo er sich mit zehn Toren und fünf Assists in 36 Pflichtspielen sofort einen Namen machte. Ein Jahr später verkaufte Sturm den Angreifer mit Gewinn weiter: Für rund 13 Millionen Euro ging es weiter zu Racing Straßburg.

Dort setzte Emegha seinen Lauf fort. In der Saison 2024/25 traf er in 27 Ligue-1-Partien 14 Mal und bereitete drei Treffer vor. Seit dieser Saison führt der 1,96 Meter große Niederländer Straßburg sogar als Kapitän aufs Feld und hat in den ersten vier Pflichtspielen bereits drei Tore erzielt.

Teil der BlueCo-Gruppe

Über die Ablösesumme ist nichts bekannt. Aufgrund der gemeinsamen Eigentümerstruktur der BlueCo-Gruppe dürfte diese allerdings nur eine Formalität sein.

(Red.) Foto: Imago