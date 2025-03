Bericht: FIFA plant nächste WM-Aufstockung

Der Fußball-Weltverband denkt laut einem Bericht der New York Times vom Donnerstag über die Aufstockung der WM auf 64 Mannschaften nach. Der Plan soll zum 100-jährigen Jubiläum der Weltmeisterschaften beim Turnier 2030 in Marokko, Spanien und Portugal verfolgt werden. In fünf Jahren werden die Auftaktspiele der Endrunde in Südamerika (Argentinien, Paraguay, Uruguay) über die Bühne gehen.

Angedacht haben soll die Erweiterung des Teilnehmerfeldes ein uruguayischer Delegierter im Rahmen eines Meetings. Wie die New York Times schrieb, sei dies mit „fassungslosem Schweigen“ zur Kenntnis genommen worden. Das Blatt berief sich außerdem auf vier Teilnehmer der Diskussion, die anmerkten, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino den Vorschlag als „interessant“ bezeichnet habe.

Schon bei der anstehenden WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird aufgestockt. Statt wie bisher 32 sind dann 48 Nationen dabei.

(APA) / Foto: IMAGO