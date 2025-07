Bericht: Gloukh wechselt in die Niederlande

Der Abschied von Oscar Gloukh aus Salzburg rückt näher: Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht der israelische Spielmacher unmittelbar vor einem Transfer zu Ajax Amsterdam.

Demnach sollen sich der niederländische Rekordmeister und Red Bull Salzburg auf eine Ablösesumme in Höhe von 14 Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen Euro an Boni geeinigt haben.

Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet, soll Gloukh in Amsterdam einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und ein Jahresgehalt von rund 1,2 Millionen Euro erhalten. Der 21-Jährige wird in Kürze in der niederländischen Hauptstadt zu den medizinischen Tests sowie zur finalen Vertragsunterzeichnung erwartet.

Der offensive Mittelfeldspieler war im Jänner 2023 für kolportierte sieben Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv nach Salzburg gewechselt. Seither absolvierte Gloukh 101 Pflichtspiele für die Bullen, in denen ihm 23 Tore und 29 Assists gelangen.

(Red.) Foto: GEPA