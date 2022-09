Bericht: Große Probleme bei Test-Event zur WM in Katar

via

via Sky Sport Austria

Katarischen Medienberichten zufolge sind bei einem Test-Event im Finalstadion der im November beginnenden Fußball-WM 2022 in Katar erhebliche Probleme sowohl innerhalb als auch außerhalb des Stadions aufgetreten – darunter Wassermangel und fehlende Klimatisierung.

Im Finalstadion „Lusail Stadium“ fanden sich vor wenigen Tagen beim „Lusail Super Cup“ zwischen Al-Hilal aus Saudi-Arabien und dem ägyptischen Team Zamalek 77.000 Zuschauer ein – ein echter Testlauf für die in knapp zwei Monaten beginnende WM.

Laut der katarischen Zeitung „Doha News“ gingen viele Zuschauer nach der Partie frustriert nach Hause. Das Blatt spricht von „nie endenden Problemen“.

Fußmarsch bei 35 Grad im Schatten

Demnach haben eigens für Fans angelegte Parkplätze keine Shuttle-Busse zum Stadion angeboten. So mussten viele Zuschauer den 45-minütigen Weg zum Stadion zu Fuß zurücklegen – und das bei glühenden 35 Grad im Schatten.

Vor dem Stadion wurden den durstigen Menschen – darunter auch vielen Kindern – aufgrund der Stadionregularien die eigenen Getränkeflaschen abgenommen. Im Stadion selbst konnten sich viele Fans dann aber nicht mit Getränken ausstatten, weil allen Verkaufsständen die Getränke ausgegangen waren.

„Es gab kein Wasser, keine Pepsi, kein Essen. Alle hatten große Probleme, etwas zum Essen oder Trinken zu finden“, berichtete der in Katar bekannte Influencer Hussain al-Ashaq.

„Was werden wir erst bei der WM machen? Ich will schon jetzt gar nicht mehr hingehen“, sagte ein Vater, der für seine Tochter kein Wasser im Stadion finden konnte.

20 Minuten auf Toilettensuche

Eine weitere Zuseherin berichtete, dass sie 20 Minuten benötigte, um die Damentoilette zu finden. Niemand habe ihr sagen können, wo sich diese befinde. So sei sie immer wieder in die falsche Richtung geschickt worden.

Keine Klimaanlage, kein Sound

Zahlreiche Fans beschwerten sich zudem über die fehlende Klimaanlage bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit im Stadion. Die WM sollte eigentlich das erste Turnier sein, dass in klimatisierten Stadien ausgetragen wird.

Ein weiterer technischer Mangel bei diesem Test-Event: Das Soundsystem im Stadion. Beim Abspielen des WM-Songs Arhbo in der Halbzeitpause konnten Zuschauer den ersten Teil des Songs nicht hören. Das Problem konnte schließlich schnell behoben werden.

Insgesamt bleibt den Organisatoren der WM damit noch einiges zu tun. Das zuständige Komitee in Katar äußerte sich zu den zahlreichen Vorfällen in aller Knappheit: „Der Lusail Super Cup war dazu bestimmt, operative Probleme zu erkennen und die richtigen Lehren daraus zu ziehen, um für Katar einen reibungslosen Ablauf der Weltmeisterschaft 2022 zu ermöglichen.“

Die Endrunde in Katar beginnt offiziell am 20. November und endet am 18. Dezember.

Bild: Imago