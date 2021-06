Bericht: Hartberg-Trainer Schopp zu Verhandlungen in England

via

via Sky Sport Austria

Der Wechsel von Hartbergs Trainer Markus Schopp zum englischen Zweitligisten FC Barnsely nimmt immer konretere Formen an. Wie die “Krone” berichtet, reist Schopp am Montag für Verhandlungen nach England.

Schopp will sich demnach vor Ort in Barnsley ein Bild machen und dann über seine Zukunft entscheiden. “Er soll sich das anschauen, am Dienstag ist er wieder retour. Dann werden wir weitersehen”, sagte Hartbergs Sportchef Erich Korherr.

Mit möglichen Nachfolgekandidaten hat Korherr noch keinen Kontakt aufgenommen: “Das wäre dem Markus gegenüber nicht fair.”

Im Mai hatte Schopp seinen Vertrag in Hartberg um ein weiteres Jahr verlängert. In Barnsley würde Schopp die Nachfolge von Ex-LASK-Trainer Valerien Ismael antreten, der inzwischen bei West Bromwich Albion an der Seitenlinie steht.

Mit Michael Sollbauer und Dominik Frieser stehen bei Barnsley zwei Legionäre aus Österreich unter Vertrag.

Bild: GEPA