Bericht: Interesse aus Südamerika an Arnautovic

Wechselt Marko Arnautovic noch einmal auf einen anderen Kontinent? Ein wildes Gerücht um den 36-jährigen ÖFB-Teamspieler macht derzeit in den sozialen Medien die Runde. Damnach soll der brasilianische Klub SC Internacional an Arnautovic interessiert sein.

Der Vertrag des Offensivspielers bei CL-Finalist Inter Mailand läuft mit Ende der Saison aus, eine Verlängerung ist nach derzeitigem Stand unrealistisch. Daher muss sich der 36-Järhige wohl nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Mit dem SC Internacional soll laut einem Gerücht des brasilianischen Sportjournalisten Lennon Haas ein südamerikanischer Klub in das Rennen einsteigen. Eine Verpflichtung ist jedoch wohl eher nicht realistisch.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Zwar würde Arnautovic mit dem brasilianischen Erstligisten an der Copa Libertadores teilnehmen, dennoch überwiegen für den Teamspieler wohl die Gründe, nicht auf einen anderen Kontinent zu wechseln. Nach seiner Zeit bei Shanghai Port in China betonte der ÖFB-Star wiederholt, in Zukunft nicht mehr so weit entfernt von seiner Familie spielen zu wollen.

Arnautovic-Verbleib in Italien?

Realistischer scheint, dass Arnautovic innerhalb der Serie A wechselt. Italienischen Medienberichten zufolge sollen sowohl die ACF Fiorentina als auch der FC Torino Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers zeigen. Ein Verbleib in der Serie A – möglicherweise in einer tragenderen Rolle als zuletzt bei Inter – könnte für Arnautovic sportlich wie familiär die attraktivere Option sein.

Aktuell fokussiert sich der 36-Jährige jedoch voll und ganz mit Inter auf die kommenden Aufgaben. Sowohl in der Serie A als auch in der UEFA Champions League geht es für die Mailänder noch um den Titel. Das Finale der Königsklasse bestreitet Inter am 31. Mai gegen Paris Saint-Germain.

Das Endspiel der UEFA Champions League seht ihr live auf Sky Sport Austria – streame die Königsklasse mit Sky X live!

Bild: Imago