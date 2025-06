Bericht: Italienischer Topklub weiter an Daghim dran

Salzburg-Angreifer Adam Daghim ist beim italienischen Topklub Atalanta Bergamo offenbar weiter ein Thema. Das berichtet Transfer-Experte Gianluca di Marzio.

Demnach möchte Atalanta den 19-Jährigen im Sommer verpflichten, nachdem sich der Verein bereits im Winter um den Stürmer bemüht hatte. Auch der Trainerwechsel von Giampiero Gasperini zu Ivan Juric soll die Intention, Daghim unter Vertrag zu nehmen, nicht beeinflusst haben.

Daghims Kontrakt in Salzburg läuft noch bis 2028.

Daghim wechselte 2023 nach Salzburg

Laut einem Bericht der „Gazzetta dello Sport“ hat sich Atalanta bereits im Winter bei den „Bullen“ nach Daghim erkundigt. Zu konkreten Verhandlungen sei es aber nicht gekommen.

Daghim wechselte im Sommer 2023 für drei Millionen Euro aus seiner dänischen Heimat nach Salzburg. Nach einer Saison in Liefering steht der U21-Teamspieler Dänemarks seit 2024 fix im Kader von Red Bull Salzburg.

In der vergangenen Spielzeit gelangen Daghim zwei Tore und fünf Vorlagen in 29 Bundesligaspielen. Wettbewerbsübergreifend stand der Offensivspieler in 44 Pflichtspielen für Salzburg auf dem Platz (sechs Treffer, fünf Assists).

Bild: GEPA