Bericht: Kalajdzic vor Rückkehr nach Deutschland

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic könnte bald in die deutsche Bundesliga zurückkehren. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach möchte Eintracht Frankfurt den 26-Jährigen gerne im Winter ausleihen. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche wollte den Wiener bereits während seiner Zeit in Leipzig (2019 bis 2021) verpflichten.

Kalajdzic mit Jokerrolle unzufrieden?

Kalajdzic wechselte im August 2022 vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers in die Premier League. Nach seinem Kreuzbandriss im Vorjahr kehrte der Mittelstürmer in dieser Saison wieder auf den Rasen zurück. In elf PL-Partien gelangen Kalajdzic zwei Tore. In England hat der Angreifer noch einen Vertrag bis 2027.

In Hinblick auf die EURO 2024 ist es durchaus möglich, dass Kalajdzic in der Rückrunde mehr Spielzeit möchte. Der Stürmer kam bei den Wolves bisher nicht über die Jokerrolle hinaus.

Neben Kalajdzic ist auch Rafiu Durosinmi (20) von Viktoria Pilsen ein Kandidat bei der Eintracht, die nach dem Sommerabgang von Randal Kolo Muani im Winter nach neuen Stürmern sucht.

(Red.)

Bild: Imago