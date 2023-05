Bericht: Klub lockt Messi mit 400-Millionen-Angebot

Der saudi-arabische Erstligist Al-Hilal hat ein astronomisches Angebot auf den Tisch gelegt, um sich die Dienste von Lionel Messi in der kommenden Saison zu sichern, wie die spanische Sportzeitung As berichtete. Dem 35-Jährigen winkt demnach ein Jahresgehalt von mehr als 400 Millionen Euro, was ihn zum bestbezahlten Sportler der Welt machen würde.

Der argentinische Weltmeister war nach einer Reise nach Saudi-Arabien für zwei Wochen von Paris Saint-Germain suspendiert worden. Aller Voraussicht nach wird er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in der französischen Hauptstadt nicht verlängern und sich einen neuen Verein suchen.

VIDEO: PSG-Fans demonstrieren mit Schmähgesängen gegen Messi

