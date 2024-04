Bericht: Lazio verhandelt mit Unions Gosens

Nach nur einer Saison beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin könnte es den 20-maligen deutschen Nationalspieler Robin Gosens zurück nach Italien ziehen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat Lazio Rom bereits Kontakt zum Linksverteidiger aufgenommen.

Die Köpenicker hatten im vergangenen Sommer 13 Millionen Euro Ablöse an Inter Mailand für Gosens bezahlt, laut Gazzetta will Union im Falle eine Wechsels eine ähnliche Summe wieder einstreichen. Die Saison in Berlin verläuft für Gosens nicht wie gewünscht, die Köpenicker kämpfen gegen den Abstieg, dazu war der 29-Jährige für die März-Länderspiele nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert worden.

Gosens spielte bereits zwischen 2017 und 2023 in der Serie A. Bei Atalanta Bergamo verbrachte er seine bislang wohl erfolgreichste Zeit. Bei Inter Mailand (Januar 2022 bis August 2023) kam Gosens häufig nicht über die Reservistenrolle hinaus. Das bewog ihn, auch um seine Chancen auf einen EM-Kaderplatz zu verbessern, zur Rückkehr in die Bundesliga.

(SID)/Beitragsbild: Imago