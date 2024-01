Bericht: Leih-Ziel von Kalajdzic steht offenbar fest

Sasa Kalajdzic soll sich für einen Interessenten entschieden haben. Laut einem Bericht der „Bild“ möchte der ÖFB-Teamspieler im Frühjahr für Eintracht Frankfurt auf Torjagd gehen.

Der 26-Jährige kam in dieser Saison bei seinem Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers nicht über Kurzeinsätze hinaus, im Hinblick auf die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer will der Wiener mehr Spielpraxis sammeln. Diese könnte sich Kalajdzic nun durch eine Leihe zu Eintracht Frankfurt holen. Auch eine anschließende Kaufoption soll im Gespräch sein.

Interesse wurde auch Fulham, West Ham United sowie seinem Ex-Verein VfB Stuttgart nachgesagt.

Die Eintracht schlug am ersten Tag der Wintertransferperiode bereits zu und holte Donny van de Beek leihweise von Manchester United. Kalajdzic könnte bald folgen.

Artikelbild: Imago