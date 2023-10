Bericht: Leihspieler Wöber könnte fix bei Gladbach bleiben, wenn…

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber könnte unter gewissen Umständen auch über die Saison hinaus bei Borussia Mönchengladbach bleiben. Der Verteidiger ist aktuell vom englischen Zweitligisten Leeds United an die Fohlen ausgeliehen.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, befasst sich Gladbach mit einer fixen Verpflichtung von Wöber, nachdem dieser auf Anhieb zu überzeugen wusste.

Doch das Unterfangen könnte durchaus schwierig werden: Leeds soll einem Verkauf von Wöber nämlich nur dann zusimmen, wenn der Klub den Wiederaufstieg in die Premier League verpasst. Dann wären „The Peacocks“ auf zusätzliche finanzielle Einnahmen angewiesen und daher gesprächsbereit.

Leeds will Wöber bei Aufstieg behalten

Sollte Leeds jedoch der direkte Wiederaufstieg gelingen, plant man mit Wöber in der Premier League. Ein Verkauf nach Gladbach erscheint bei diesem Szenario eher unwahrscheinlich. Leeds liegt in der Championship aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, der zur Teilnahme am Aufstiegs-Playoff berechtigt. Auf die beiden fixen Aufstiegsplätze fehlen neun Punkte.

Wöber war zu Jahresbeginn für zwölf Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach England gewechselt. Dort stiegt er mit seinem neuen Klub aber direkt aus der Premier League ab und verließ Leeds im Sommer Richtung Deutschland.

